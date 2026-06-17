Путин учредил премию за вклад в развитие русского языка Путин поручил учредить Международную премию имени Вербицкой

Москва17 июн Вести.Президент России Владимир Путин поручил учредить Международную премию имени Людмилы Вербицкой за выдающийся вклад в изучение, сохранение и продвижение русского языка.

Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации.

Правительству... обеспечить учреждение Международной премии имени Л.А. Вербицкой за выдающийся вклад в изучение, сохранение и продвижение русского языка и русской речевой культуры и утверждение положения об этой премии говорится в документе

Решение принято в честь 90-летия со дня рождения лингвиста и президента Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) Людмилы Вербицкой.