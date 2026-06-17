В честь Людмилы Вербицкой в Санкт-Петербурге прозвучал полуденный выстрел Полуденный выстрел в Петропавловской крепости посвятили Людмиле Вербицкой

Москва17 июн Вести.Полуденный выстрел пушки в Петропавловской крепости 17 июня посвятили 90-летию со дня рождения выдающегося лингвиста, бывшего ректора Санкт-Петербургского государственного университета Людмилы Вербицкой.

Как передает телеканал "Санкт-Петербург", залп произвела родная сестра ученой, профессор Первого Санкт-Петербургского государственного медицинского университета Наталья Бубнова.

В Петербурге сегодня проходят памятные мероприятия. Утром на Северном кладбище состоялась панихида, к могиле Вербицкой возложили цветы.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ об увековечении памяти ученого-филолога. Он отметил выдающийся вклад Вербицкой в сохранение и развитие русского языка.