Москва17 июнВести.В Санкт-Петербурге открыт новый бульвар, который получил имя почетного гражданина города Людмилы Вербицкой. Об этом говорится на сайте администрации города.
Бульвар был открыт в день 90-летия Вербицкой неподалеку от дома, где она и жила.
Сегодня губернатор Александр Беглов открыл бульвар, названный ее именемговорится в сообщении
Бульвар находится на Троицкой площади, между Петровской набережной и улицей Куйбышева. На нем также установлена соответствующая памятно-топонимическая доска.