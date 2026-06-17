В Петербурге открыли бульвар, который назвал в честь Людмилы Вербицкой Беглов открыл бульвар, названный в честь Людмилы Вербицкой

Москва17 июн Вести.В Санкт-Петербурге открыт новый бульвар, который получил имя почетного гражданина города Людмилы Вербицкой. Об этом говорится на сайте администрации города.

Бульвар был открыт в день 90-летия Вербицкой неподалеку от дома, где она и жила.

Сегодня губернатор Александр Беглов открыл бульвар, названный ее именем говорится в сообщении

Бульвар находится на Троицкой площади, между Петровской набережной и улицей Куйбышева. На нем также установлена соответствующая памятно-топонимическая доска.