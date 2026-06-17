В Петербурге отмечают 90 лет со дня рождения ученого-лингвиста Людмилы Вербицкой

В Петербурге отмечают 90 лет со дня рождения ученого-лингвиста Людмилы Вербицкой В Петербурге отмечают 90 лет со дня рождения ученого-лингвиста Людмилы Вербицкой

Москва17 июн Вести.В Санкт-Петербурге 17 июня отмечают 90 лет со дня рождения выдающегося ученого-лингвиста и педагога Людмилы Вербицкой. Об этом сообщила пресс-служба губернатора и правительства города.

Людмила Алексеевна – выдающийся ученый-лингвист с мировым именем, ректор Санкт-Петербургского государственного университета и Почетный гражданин города. Она стала одним из символов науки, культуры и образования в России.

Учитывая выдающийся вклад Людмилы Вербицкой в сохранение и развитие русского языка, президент России Владимир Владимирович Путин подписал Указ об увековечении ее памяти… Сегодня (17 июня. — Ред.) на здании филологического факультета университета будет открыта мемориальная доска говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале пресс-службы

Что касается памятных мероприятий, приуроченных к 90-летию ученого и которые будут продолжаться в течение года в вузах, научных и культурных учреждениях, — в честь лингвиста будет дан полуденный выстрел с Государева бастиона Петропавловской крепости, в Санкт-Петербургском отделении РАН пройдет День памяти, в актовом зале СПбГУ состоится памятный вечер и концерт классической музыки, а у фонтана "Петр I" стартует всероссийская акция "Слово Вербицкой" – массовое чтение ее трудов.

Ко всему прочему, будет учреждена международная премия имени педагога, создан культурно-просветительский центр на базе Российской академии образования, а раз в два года будет проводиться Петербургский международный филологический форум "Русский язык и культурно-образовательный суверенитет многонациональной России".

Отмечается, что Людмила Вербицкая твердо отстаивала принципы классического образования, преемственности традиций и доступности качественного знания. В послевоенный период она сумела сохранить научные школы и высокий уровень преподавания, по ее инициативе были открыты два новых факультета – медицинский и международных отношений.

Ее мнение было важно не только для ученых, но и политических и государственных деятелей. Людмила Алексеевна принадлежала к числу … [людей], которые сформировали вектор отечественной гуманитарной мысли нашей эпохи… [Она] оставила богатейшее научное наследие, поколения учеников и последователей сказано в публикации

Имя Вербицкой также получил бульвар на Петроградской стороне.

Людмила Алексеевна Вербицкая родилась в Ленинграде 17 июня 1936 года. В 1958 году окончила Ленинградский государственный университет по специальности "Русский язык и литература". В 1965 году защитила кандидатскую диссертацию, в 1977 году — докторскую. Она стала первой женщиной-ректором СПбГУ, почетным профессором этого вуза, а также президентом Российской академии образования. Педагог возглавляла Международную ассоциацию преподавателей русского языка и литературы".

Лингвист скончалась 24 ноября 2019 года от онкологического заболевания. Она похоронена на Северном кладбище Петербурга рядом с супругом.