В ЛНР состоялся межнациональный форум защитников русского языка В Луганске прошел межнациональный форум в защиту русского языка

Москва8 июн Вести.В Луганске состоялся межнациональный форум "Родной язык - народное сокровище". Главной темой обсуждения стало то, как русская речь помогает сохранять историческую память, а также объединять людей разных национальностей в одной стране. Об этом сообщила газета ВЗГЛЯД.

Обращение главы Луганской Народной Республики Леонида Пасечника к участникам форума зачитала его первый заместитель Анна Рослякова.

Главным объединяющим началом для всех нас выступает русское слово, которое сближает народы, хранит историческую память и связывает поколения цитирует Леонида Пасечника газета ВЗГЛЯД

Глава ДНР подчеркнул, что русский язык – естественный духовный каркас нашей страны, его должен знать каждый и его ничем нельзя заменить.

Именно ущемление украинскими властями права на русский язык в 2014 году заставило жителей Донбасса встать на защиту своих истоков. Исполняющая обязанности министра образования ЛНР Анжелика Прядкина поблагодарила учителей за воспитание талантливой молодежи. Завершился форум вручением наград победителям творческих состязаний.

Форум приурочили ко Дню русского языка, который отмечают 6 июня, в день рождения Александра Пушкина. Подобное мероприятие в ЛНР уже проводили в 2025 году. А в апреле 2025 года в Алчевске открылся центр для популяризации русского языка. За месяц до этого президент России Владимир Путин заявил, что сохранение русского языка – основа для существования суверенного общества.