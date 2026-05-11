Учительница из ДНР рассказала, как люди шли на референдум в 2014 году

Москва11 мая Вести.11 мая 2014 года в Донецкой и Луганской народных республиках прошел референдум о политическом статусе этих регионов. Люди с энтузиазмом шли голосовать – все были в этот день на эмоциональном подъеме, рассказала ИС "Вести" учитель русского языка и литературы донецкого многопрофильного лицея №1 Ирина Кантаровская.

Она поделилась историей, как на референдум пришли пенсионеры, которым было тяжело передвигаться.

Бабушки с дедушкой, - я помню, им так тяжело было передвигаться, но они с таким рвением шли. Помню еще, одна женщина-пенсионерка [сказала]: "Слава тебе, господи, я дошла". То есть все были на большом эмоциональном подъеме. Очень устали, конечно, от всей этой ситуации, поэтому этот день был днем надежды отметила Ирина Кантаровская

Депутат народного совета Юрий Сивоконенко также рассказал о реакции одного из киевских генералов на голосование.

Вот он (генерал. – прим. ред.) выходит сюда на площадку, с телефоном стоит, кнопочный такой. И говорит: "Ты слышишь, я тебе говорю!" – Сразу на русский [перешел], он-то на украинском говорил. – "Нет здесь пулеметчиков, нет автоматчиков. Нет здесь никаких россиян. Я в жизни такого не видел, у них здесь праздник". Люди, говорит, по три-четыре часа стоят, чтобы проголосовать сказал Юрий Сивоконенко, председатель комитета Народного совета ДНР по поддержке участников СВО

11 мая 2014 года в Донецкой и Луганской областях Украины состоялись референдумы о статусе регионов. На них был вынесен один вопрос: поддерживаете ли вы акт о государственной самостоятельности, соответственно, Донецкой и Луганской народных республик. Государственную самостоятельность ДНР поддержали 89,7%, а ЛНР - 96,2%. Сам референдум проходил практически в условиях боевых действий.

На следующий день 12 мая, ДНР провозгласила себя суверенным государством по итогам референдума. В зачитанном "воззвании ДНР" содержалась просьба к России "рассмотреть вопрос о вхождении Донецкой народной республики в состав Российской Федерации". В этот же день свою независимость от Украины провозгласила и Луганская Народная Республика.