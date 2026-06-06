На сессии ПМЭФ назвали три основы русского культурного кода Гендир "Газпром-Медиа Холдинг" объяснил, что такое русский культурный код

Москва6 июн Вести.Сессия "Культурный код как основа идентичности" прошла на Петербургском международном экономическом форуме. По мнению модератора сессии, генерального директора АО "Газпром-Медиа Холдинг" Александра Жарова, русский культурный код держится на трех ключевых позициях. Об этом он сообщил в комментарии для ИС "Вести".

Три позиции. Справедливость – мы не обижаем слабых, мы защищаем своих. Стойкость – мы стоим на своей позиции, и мы ищем и находим выход даже из безвыходных положений. И наконец, третье – широта души, мы щедро делимся своей радостью, мы любим гостей сказал Жаров

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