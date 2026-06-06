Нардеп Дмитрук: русский язык прекрасен, его должны знать больше людей

В Раде заявили о необходимости изучения русского языка Нардеп Дмитрук: русский язык прекрасен, его должны знать больше людей

Москва6 июн Вести.Русский язык - прекрасный язык, его должны знать и изучать как можно больше людей в мире, заявил сбежавший из страны нардеп Украины Артем Дмитрук.

Он также назвал русский язык языком добра, мира, великой христианской культуры и православной цивилизации.

Я всегда считал и считаю, что русский язык является одним из величайших языков мира… Я считаю, что русский язык должны знать больше людей. Русский язык должны изучать больше людей. Русский язык должен занимать достойное место в мире написал Дмитрук в своем Telegram-канале

Ранее агентство РИА Новости сообщило, что русский язык стал основным языком коммуникации в рабочих коллективах для украинских беженцев.