Москва23 апрВести.Русский язык в Киргизии остается языком межнационального общения и науки, он защищен конституцией республики. Об этом заявила министр просвещения страны Догдургуль Кендирбаева.
Выступая на полях международного общественно-делового форума традиций и ценностей Евразии в Москве, она отметила, что Киргизия остается билингвальной страной, где, помимо киргизского, в школах до полутора миллионов детей изучают и русский язык.
В ходе обращения министр обратилась к российским представителям с просьбой рассмотреть возможность субсидирования факультетов русского языка и вузов, которые готовят русскоязычных преподавателей точных наук.
Ранее председатель парламента Киргизии Марлен Маматалиев заявил, что в рамках внешнеполитического курса Киргизии, заданного президентом Садыром Жапаровым, усиливается роль парламентской дипломатии с Россией