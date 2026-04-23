В Киргизии подчеркнули особый статус русского языка, охраняемого конституцией Министр Кендирбаева: русский язык в Киргизии изучают в школах и защищают законом

Москва23 апр Вести.Русский язык в Киргизии остается языком межнационального общения и науки, он защищен конституцией республики. Об этом заявила министр просвещения страны Догдургуль Кендирбаева.

Выступая на полях международного общественно-делового форума традиций и ценностей Евразии в Москве, она отметила, что Киргизия остается билингвальной страной, где, помимо киргизского, в школах до полутора миллионов детей изучают и русский язык.

Кыргызстан - билингвальная страна​​​. Русский язык защищен конституцией. сказала Кендирбаева

В ходе обращения министр обратилась к российским представителям с просьбой рассмотреть возможность субсидирования факультетов русского языка и вузов, которые готовят русскоязычных преподавателей точных наук.

Ранее председатель парламента Киргизии Марлен Маматалиев заявил, что в рамках внешнеполитического курса Киргизии, заданного президентом Садыром Жапаровым, усиливается роль парламентской дипломатии с Россией