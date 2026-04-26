Москва26 апр Вести.Студенты из Кыргызско-российского славянского университета им. Б.Н. Ельцина (КРСУ) восполнят дефицит кадров в РФ. Такое мнение ИС "Вести" озвучила первый заместитель председателя комитета по просвещению Госдумы РФ Алена Аршинова.

Она добавила, что Россия выделит 15 млрд рублей на развитие КРСУ, а Киргизия в ответ передаст в бессрочное пользование РФ 30 гектаров своей земли.

Российская сторона со своей стороны обязуется 15 млрд руб. вложить в инфраструктуру, в развитие университета. Киргизская сторона обязуется фактически предоставить, и она это сделала безвозмездное, бессрочное, постоянное пользование около 30 гектаров земли рассказала Аршинова

Она объяснила, дефицит в каких сферах экономики РФ восполнят студенты из КРСУ.

Это, конечно, медицина, потому что ни для кого не секрет, что мы испытываем сами дефицит в этом, и Кыргызстан испытывает в этом дефицит. А у нас есть тоже и обязательства по единому нашему экономическому союзу. Поэтому здесь, конечно, мы друг с другом должны работать на вот такую нашу национальную безопасность, да, скажем так, двух стран и вообще, в принципе, ЕАЭС. Это педагогика, это IT. Здесь и экономика, и правовой сектор, потому что юристы нам нужны, которые знают не только национальные свои юридические, правовые основы рассказала Аршинова

Ранее министр просвещения Киргизии Догдургуль Кендирбаева заявила, что русский язык в республике имеет особый статус. По ее словам, он остается языком межнационального общения и науки, а его статус защищен конституцией.