Москва28 июн Вести.Партия "Единая Россия" нацелена на решение вопросов обеспечения жильем молодых специалистов, которые переезжают в регионы по целевому набору. Об этом рассказала ИС "Вести" заместитель председателя Госдумы Ирина Яровая на полях первого этапа предвыборного съезда партии.

Партия получила поддержку президента РФ и россиян, отметила она.

В нашей народной программе мы будем уделять самое серьезное внимание именно расширению возможностей для молодого поколения и созданию дополнительных преференций для бизнеса, для важнейших отраслей экономики. И здесь один из вопросов, который предлагают, который будем решать, — это обеспечение жильем молодых специалистов, которые будут приезжать по целевому набору сообщила Яровая

В рамках съезда партия выдвинет кандидатов и определит состав региональных и федеральных списков, с которыми пойдет на выборы в Госдуму. Ранее кандидатуры претендентов определили жители страны в ходе открытого всенародного предварительного голосования.