Москва12 авг Вести."Единая Россия" предлагает расширить меры поддержки научно-производственных кластеров. Об этом журналистам сообщил секретарь генсовета партии Владимир Якушев.

По его словам, связка вузов, научных организаций и предприятий позволит подготовить кадры для потребности экономики и создаст необходимые условия для роста высокотехнологичного производства в регионах.

Партия предлагает расширить меры поддержки научно-производственных кластеров, объединяющих вузы, научные организации и предприятия заявил Якушев

Он также подчеркнул, что "Единая Россия" поддерживает обозначенный российским президентом курс на создание сильных университетских и научных центров в регионах.

В результате регион формирует собственную цепочку от подготовки кадров и исследований до производства готовой продукции добавил Якушев

Ранее председатель ЕР Дмитрий Медведев заявил, что партия примет новую народную программу на съезде 22 августа.