Москва12 авгВести."Единая Россия" предлагает расширить меры поддержки научно-производственных кластеров. Об этом журналистам сообщил секретарь генсовета партии Владимир Якушев.
По его словам, связка вузов, научных организаций и предприятий позволит подготовить кадры для потребности экономики и создаст необходимые условия для роста высокотехнологичного производства в регионах.
Партия предлагает расширить меры поддержки научно-производственных кластеров, объединяющих вузы, научные организации и предприятиязаявил Якушев
Он также подчеркнул, что "Единая Россия" поддерживает обозначенный российским президентом курс на создание сильных университетских и научных центров в регионах.
В результате регион формирует собственную цепочку от подготовки кадров и исследований до производства готовой продукциидобавил Якушев
Ранее председатель ЕР Дмитрий Медведев заявил, что партия примет новую народную программу на съезде 22 августа.