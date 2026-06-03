Москва3 июн Вести.Партия "Единая Россия" выступает за расширение "белых списков", заявил член комитета Госдумы по информполитике, координатор партпроекта "Цифровая Россия" Антон Немкин. По его словам, такие пожелания высказали граждане во время встреч с кандидатами от партии в ходе предварительного голосования.

Он отметил, что человек должен иметь постоянный доступ к интернет-сервисам, от которых зависят его комфорт и здоровье.

Сегодня в "белые списки" уже входят ключевые финансовые, образовательные и медицинские сервисы. Но запросы людей, их пожелания во время встреч с кандидатами от партии в ходе предварительного голосования показали, что эти списки необходимо расширять сказал он

Ранее в Ассоциации туроператоров России заявили, что туроператоры просят включить их в "белый список", предупреждая, что в противном случае туристы могут остаться без помощи.