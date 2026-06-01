Москва1 июнВести.Ключевые электронные сервисы должны попасть в "белые списки", чтобы их функционирование было гарантировано. Об этом на брифинге сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он отметил, что работа по совершенствованию "белых списков" продолжается, и они постоянно расширяются.
И вот именно это имеется в виду с тем, чтобы, действительно, важнейшие сервисы электронные нашли свое место в "белых списках", и их работа была гарантированасказал Песков журналистам
Ранее президент России Владимир Путин поручил правительству РФ совместно с ФСБ обеспечить бесперебойную работу ключевых онлайн-сервисов и доступ к ним в периоды ограничения интернета.
Речь идет о системах оказания медицинской помощи, портале "Госуслуги", а также о платежных системах.