Москва1 июн Вести.Ключевые электронные сервисы должны попасть в "белые списки", чтобы их функционирование было гарантировано. Об этом на брифинге сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он отметил, что работа по совершенствованию "белых списков" продолжается, и они постоянно расширяются.

И вот именно это имеется в виду с тем, чтобы, действительно, важнейшие сервисы электронные нашли свое место в "белых списках", и их работа была гарантирована сказал Песков журналистам

Ранее президент России Владимир Путин поручил правительству РФ совместно с ФСБ обеспечить бесперебойную работу ключевых онлайн-сервисов и доступ к ним в периоды ограничения интернета.

Речь идет о системах оказания медицинской помощи, портале "Госуслуги", а также о платежных системах.