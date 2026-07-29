Москва29 июл Вести.Все ждут смягчения ограничений связи, однако в условиях, когда враг использует любые возможности для нанесения ударов по территории РФ, власти руководствуются исключительно вопросом безопасности. Об этом в интервью информационной службе "Вести" заявил председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Сергей Боярский.

Депутат отметил, что сам провел выходные без связи и понимает, как это тяжело, но призвал набраться терпения и сплотиться.

Мы все очень ждем, что ограничений станет меньше. Это вопрос на сегодняшний день исключительно нашей безопасности. Я сам все выходные на даче просидел вообще без связи. Понимаю, как это тяжело и неприятно, но одновременно с этим понимаем, что враг не дремлет и использует все возможности для того, чтобы нанести нам уколы, урон. Мы должны набраться терпения и сплотиться вокруг идеи о том, что безопасность и ценность человеческой жизни превыше всего сказал Боярский

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что работа по совершенствованию "белых списков" продолжается, и они постоянно расширяются.