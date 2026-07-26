Депутат Боярский рассказал, сколько россиян установили самозапрет на кредиты Боярский: правом самозапрета на кредиты воспользовались более 21 млн россиян

Москва26 июл Вести.Государство системно внедряет ограничительные меры, включая добровольное ограничение на получение новых кредитов и займов, которое человек устанавливает самостоятельно, чтобы лишить мошенников инструментов для совершения преступлений. Об этом рассказал ИС "Вести" председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Сергей Боярский.

Самозапретом на выдачу кредитов воспользовались уже более 21 млн человек. Мы ограничили хождение SIM-карт, выбивая инструментарий средств связи. Сейчас ограничиваем хождение банковских карт тоже двадцатью, убираем у дроперов средства платежа, развиваем институт самозапретов, теперь уже для международных вызовов. И эта работа будет продолжаться рассказал Боярский

Он добавил, что парламентарии уже разрабатывают третий пакет защитных мер от мошенников, который будет рассматривать уже Дума девятого созыва.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что самозапрет на заключение договоров об оказании услуг мобильной связи за девять месяцев оформили 1,8 млн россиян. Он напомнил, что возможность установить такое ограничение через портал "Госуслуги" или МФЦ действует с 1 сентября 2025 года.