Москва12 авгВести.Партия "Единая Россия" примет новую народную программу на съезде 22 августа. Об этом заявил председатель ЕР Дмитрий Медведев на заседании экспертного совета по формированию новой народной программы.
Медведев отметил, что во время подготовки новой народной программы "Единая Россия" получила более 3 миллионов обращений со всей страны, более половины из них касаются обустройства РФ. Структура программы уже определена, в ней будут указаны вызовы, стоящие перед Россией, а также ответы на них.
Глава ЕР также сообщил, что в ходе съезда перед членами партии выступит российский президент Владимир Путин, и призвал учесть все, что он скажет, при формировании окончательного варианта народной программы, который будет вынесен на голосование.
У нас осталось 10 дней до съезда, нам нужно будет, как известно, принять нашу народную программу, определить и план работы на этом съездесказал Медведев
Ранее глава ЕР сообщил, что количество предложений граждан в новую народную программу "Единой России" уже превысило показатель кампании 2021 года. Он назвал этот факт свидетельством того, что россияне видят потенциал предвыборной программы партии, а благодаря их гражданской позиции она становится поистине народной.