Москва12 авг Вести.Партия "Единая Россия" примет новую народную программу на съезде 22 августа. Об этом заявил председатель ЕР Дмитрий Медведев на заседании экспертного совета по формированию новой народной программы​​​.

Медведев отметил, что во время подготовки новой народной программы "Единая Россия" получила более 3 миллионов обращений со всей страны, более половины из них касаются обустройства РФ. Структура программы уже определена, в ней будут указаны вызовы, стоящие перед Россией, а также ответы на них.

Глава ЕР также сообщил, что в ходе съезда перед членами партии выступит российский президент Владимир Путин, и призвал учесть все, что он скажет, при формировании окончательного варианта народной программы, который будет вынесен на голосование.

У нас осталось 10 дней до съезда, нам нужно будет, как известно, принять нашу народную программу, определить и план работы на этом съезде сказал Медведев

Ранее глава ЕР сообщил, что количество предложений граждан в новую народную программу "Единой России" уже превысило показатель кампании 2021 года. Он назвал этот факт свидетельством того, что россияне видят потенциал предвыборной программы партии, а благодаря их гражданской позиции она становится поистине народной.