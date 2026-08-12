Москва12 авг Вести.Работа над новой редакцией народной программы "Единой России" идет очень активно. Об этом ИС "Вести" рассказал военный корреспондент ВГТРК, лидер предвыборного списка партии "Единая Россия" Евгений Поддубный.

Он добавил, что говорил с коллегами о необходимости прикладной работы по патриотическому воспитанию, а также подчеркнул, что предлагал использовать для этого информационные ресурсы партии.

Несмотря на то, что совсем скоро съезд, работа над новой редакцией Народной программы, она продолжается, продолжается очень активно. … Я сегодня говорил о необходимости прикладной работы по патриотическому воспитанию в первую очередь. И просил поддержать коллег идею о том, чтобы и использовать партийные информационные ресурсы для этого. Как мне кажется, идея получила поддержку рассказал Поддубный

Ранее Поддубный заявил, что "Единая Россия" будет отчитываться за каждую строчку в тексте народной программы. Он подчеркнул, что внимание к участникам СВО станет одним из ключевых пунктов документа.