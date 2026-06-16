Москва16 июн Вести.Президент России Владимир Путин своим указом постановил увековечить память известного лингвиста, бывшего президента Петербургского государственного университета Людмилы Вербицкой.

В документе глава государства отметил выдающийся вклад Вербицкой в сохранение и развитие русского языка. В 2026 году ученой исполнилось бы 90 лет.

Путин поручил правительству обеспечить учреждение Международной премии имени Вербицкой за выдающийся вклад в изучение, сохранение и продвижение русского языка, а также создать академический культурно-просветительский центр на базе Российской академии образования.

Кроме того, при участии Совета федеральной территории "Сириус" раз в два года, начиная с этого, будут проводить Петербургский международный филологический форум "Русский язык и культурно-образовательный суверенитет многонациональной России", посвященный научному наследию Вербицкой.

В 2027 году проведут посвященный наследию ученой Международный научно-практический конгресс "Живое слово: язык, речь, культура".

Помимо этого, правительство РФ утвердит план мероприятий по увековечению памяти Вербицкой, а на федеральной территории "Сириус" создадут Театр русского языка "Живое слово".