Москва12 июн Вести.Жители Санкт-Петербурга проводили в последний путь народную артистку СССР Людмилу Чурсину долгими аплодисментами, передает корреспондент ТАСС.

Людмила Чурсина умерла 10 июня на 85 году жизни. Причиной смерти стала онкологическая болезнь.

Отпевание артистки прошло в Спасо-Преображенском соборе. После богослужения были зачитаны соболезнования от президента России Владимира Путина, президента Республики Беларусь Александра Лукашенко и министра культуры РФ Ольги Любимовой, а также от министра обороны РФ Андрея Белоусова. Их зачитал драматический актер и общественный деятель, народный артист России Николай Буров.

От себя лично, от лица всей военной культуры, хотелось бы сказать: Людмила Алексеевна, нам выпало счастье быть вашими современниками, наслаждаться вашими ролями, вашим талантом, творчеством сказал директор департамента культуры Минобороны Артем Горный

Ранее сообщалось, что Людмила Чурсина выходила на сцену Центрального академического театра Российской Армии (ЦАТРА) до осени 2025 года, не афишируя данные о своей болезни.