Артист Баринов о Чурсиной: я любил эту актрису и счастлив, что был ее другом

Артист Баринов о Людмиле Чурсиной: потрясающая женщина со своей тайной Артист Баринов о Чурсиной: я любил эту актрису и счастлив, что был ее другом

Москва12 июн Вести.Самое ценное в женщине – это тайна, а в актрисе эта тайна должна быть вдвойне. Такое мнение в интервью ИС "Вести высказал народный артист России Валерий Баринов.

По его словам, народная артистка СССР Людмила Чурсина, чья жизнь оборвалась на 85-м году после продолжительной болезни, оставила после себя память как о блестящей актрисе и загадочной, потрясающей женщине.

Я очень любил эту актрису и счастлив, что был ее партнером в спектакле "Идиот", в театре Российской Армии. Я играл Рогожина, она играла Настасью Филипповну. Потом мы много раз встречались на концертах, дружили. Я ездил на ее юбилей в Петербург. Это была потрясающая женщина, она была со своей тайной. Когда меня спрашивают: "Что вы цените в женщине?" – Я говорю: "Тайну". А в актрисе еще больше рассказал Баринов

Он вспоминал, как глядя на Людмилу Чурсину всегда восхищался ее порядочности и простоте

При такой ее популярности, при ее взлете карьеры, она была порядочным, честным, простым человеком. Никаких скандалов я не помню и не слышал. И ее преданность театру, кинематографу, она меня всегда потрясала. Она была очень работоспособна, очень следила за собой именно как за актрисой. Это было в ней мне лично очень дорого… она была кумиром для многих актеров. Для меня это большая потеря рассказал Баринов

Ранее сообщалось, что в результате продолжительной болезни в возрасте 84 лет ушла из жизни народная артистка СССР Людмила Чурсина. Церемония прощания с актрисой пройдет 12 июня в Санкт- Петербурге, в Спасо-Преображенском соборе.