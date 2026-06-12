Народный артист РФ Буров: у Людмилы Чурсиной была непоколебимая любовь к Родине

Народный артист России Буров назвал актрису Чурсину настоящим воином Народный артист РФ Буров: у Людмилы Чурсиной была непоколебимая любовь к Родине

Москва12 июн Вести.Народная артистка СССР Людмила Чурсина была настоящим воином с непоколебимой любовью к Родине и всем окружающим, поделился народный артист РФ, директор Исаакиевского собора (2008-2017 гг.) Николай Буров в интервью ИС "Вести".

Жители Санкт-Петербурга проводили в последний путь народную артистку СССР Людмилу Чурсину. Актриса театра и кино ушла из жизни 10 июня на 85-м году жизни.

Это женщина, но про нее можно говорить, если оценивать гражданскую планку, что это был настоящий воин, с великим мнением, с неколебимой верой, с любовью к Родине, к своей профессии и к окружающим ее людям. К ней всегда можно было обратиться за помощью рассказал Буров

Ранее народный артист России Валерий Баринов рассказал, что Людмила Чурсина была для него олицетворением настоящего женского образа, полного тайн.