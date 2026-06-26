Москва26 июн Вести.Президент России Владимир Путин поручил увековечить память второго генералиссимуса в истории России и ближайшего сподвижника императора Петра I Александра Меншикова. Об этом говорится в поручениях главы государства на сайте Кремля.

Рекомендовать правительству Санкт-Петербурга совместно с Общероссийской общественно-государственной организацией «Российское военно-историческое общество» обеспечить установку памятника А.Д.Меншикову говорится в распоряжении

Срок установления памятника - до 20 сентября 2027 года. Ответственными за выполнение распоряжения назначены губернатор Петербурга Александр Беглов и глава Российского военно-исторического общества, помощник президента Владимир Мединский.

Меншиков был одним из самых видных государственных и военных деятелей эпохи Петра Великого, он был первым в истории генерал-губернатором Санкт-Петербурга, президентом Военной коллегии. 12 мая 1727 года императрица Екатерина I даровала Меншикову звание генералиссимуса, но он был лишен его через полгода, когда попал в опалу и был отправлен в ссылку императором Петром II.