Путин поручил построить оздоровительный комплекс при Академии Вагановой В России поручено построить оздоровительный комплекс при Академии Вагановой

Москва26 июн Вести.Российский лидер Владимир Путин дал поручение правительству о строительстве оздоровительного комплекса при Академии русского балета имени Вагановой. Об этом следует из опубликованного на сайте Кремля перечня поручений по результатам заседания Совета при президенте по культуре.

Обеспечить строительство оздоровительного комплекса федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Академия русского балета имени А. Я. Вагановой говорится в поручении

В документе указан срок - до 20 декабря 2029 года.

Согласно этой информации, нужно будет предоставить доклад о ходе выполнения поручения: сначала до 20 июля текущего года, а потом один раз в год. Ответственное лицо – российский премьер.

Кроме того, президент, в частности, поручил включить государственные цирки в "Пушкинскую карту".