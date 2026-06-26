Москва26 июн Вести.Российский лидер Владимир Путин поручил обеспечить участие государственных цирков в программе "Пушкинская карта". Об этом следует из опубликованного на сайте Кремля перечня поручений по итогам заседания Совета при президенте по культуре.

Правительству Российской Федерации: с учетом ранее данных поручений обеспечить участие государственных цирков в программе "Пушкинская карта" сказано в документе

Согласно документу, участие госцирков в этой программе нужно обеспечить до 1 сентября нынешнего года.

"Пушкинская карта" - это программа культурного просвещения российской молодежи в возрасте 14-22 лет. С ее помощью можно ходить в театры, музеи, концерты, кинотеатры и филармонии за счет государства