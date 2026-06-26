Москва26 июнВести.Российский лидер Владимир Путин поручил обеспечить участие государственных цирков в программе "Пушкинская карта". Об этом следует из опубликованного на сайте Кремля перечня поручений по итогам заседания Совета при президенте по культуре.
Правительству Российской Федерации: с учетом ранее данных поручений обеспечить участие государственных цирков в программе "Пушкинская карта"сказано в документе
Согласно документу, участие госцирков в этой программе нужно обеспечить до 1 сентября нынешнего года.
"Пушкинская карта" - это программа культурного просвещения российской молодежи в возрасте 14-22 лет. С ее помощью можно ходить в театры, музеи, концерты, кинотеатры и филармонии за счет государства