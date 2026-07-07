Москва7 июлВести.Министерство культуры РФ предложило увеличить лимит "Пушкинской карты" с 5 до 7 тыс. рублей. Соответствующий документ опубликован на портале проектов нормативных актов.
Законопроект министерства предусматривает пункт о включении в программу посещения государственных цирков в соответствии с поручением президента РФ Владимира Путина.
Министерством культуры подготовлен проект постановления правительства, … который предлагает следующие решения … 2) увеличение лимита карты программы "Пушкинская карта" до 7 тысяч рублей с установлением подлимита на покупку билетов на мероприятия государственных цирков в размере 2 тысяч рублейговорится в пояснительной записке к проекту документа
Если законопроект будет принят, изменения вступят в силу с 1 сентября 2026 года.
Ранее глава Минкультуры РФ Ольга Любимова рассказала, что с момента запуска программы "Пушкинская карта" 1 сентября 2021 года молодые люди оформили свыше 113 миллионов билетов.