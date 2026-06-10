Москва10 июн Вести.Центробанк предложил за 2027-2030 годы повысить требования к минимальному размеру капитала банков в три раза. Это следует из консультативного доклада, который был опубликован на сайте регулятора.

За указанный период требование по минимальному капиталу к банкам с универсальной лицензией вырастет с 1 млрд до 3 млрд рублей: 1,5 млрд рублей на 1 января 2028 года, 2 млрд рублей - на 1 января 2029 года и 3 млрд рублей к началу 2030 года. Для банков с базовой лицензией минимальный размер капитала будет также повышен: с 300 млн рублей до 500 млн рублей к 1 января 2028 года, затем до 700 млн рублей к 1 января 2029 года, а с 1 января 2030 года требование достигнет 1 млрд рублей.

В ЦБ отметили, что действующие требования к капиталу уже не отражают ни реальных масштабов развития банковского бизнеса, ни уровня рисков. Поправки в закон о банках планируют подготовить в первом полугодии 2027 года, с тем чтобы они вступили в силу с 1 января 2028 года. Если же изменения примут в осеннюю сессию 2027 года, датой ввода станет 1 июля 2028 года.

Банки, не отвечающие новым нормативам, могут докапитализироваться за счет акционеров, сменить тип лицензии или продаться крупному игроку. Если же они готовы к созданию "альянсов", ЦБ рассмотрит для таких объединений особые правила. Но для этого нужна детальная юридическая проработка при участии самих банкиров.

Ранее стало известно, что банки начнут возмещать ущерб жертвам мошенников, если не выполнят требований по предотвращению таких операций при обращении граждан.