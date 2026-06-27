"Более 113 млн билетов": Любимова рассказала о популярности "Пушкинской карты" Любимова: молодые россияне приобрели более 113 млн билетов по "Пушкинской карте"

Москва27 июн Вести.С момента запуска программы "Пушкинская карта" 1 сентября 2021 года молодые люди оформили свыше 113 миллионов билетов. Об этом сообщила глава Минкультуры РФ Ольга Любимова.

За время действия программы "Пушкинская карта" молодые люди приобрели более 113 миллионов билетов написала Любимова в своем Telegram-канале

Министр отметила, что сегодня множество одаренных молодых людей по всей стране могут получить качественное творческое образование и связать свою профессиональную жизнь с искусством. По ее словам, для них доступны детские школы искусств, художественные училища и вузы. Любимова подчеркнула, что в российских регионах уже открыто более 100 школ креативных индустрий, где занимаются свыше 16 тысяч детей.

Помимо этого, министр пожелала молодежи России счастья и удачи во всех делах, а также уверенности в собственных силах и решимости на пути к своей мечте. День молодежи в этом году в России отмечают 27 июня.