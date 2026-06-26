День молодежи в 2026 году: какие традиции и история у этого праздника

Ежегодно в конце июня молодые россияне отмечают свой официальный праздник. В материале рассказываем историю этого дня, как его праздновали раньше и какие мероприятия пройдут в День молодежи 2026.

Какого числа День молодежи 2026

День молодежи в России отмечают в последнюю субботу июня. В 2026 году праздник выпадает на 27 июня.

История Дня молодежи

Додвадцатилетний люд, выше знамена вздень: сегодня праздник МЮД, мира юношей день. Владимир Маяковский

До появления Дня молодежи в привычном виде в СССР с 1917 по 1945 год отмечали Международный юношеский день (МЮД). Он проходил в конце августа. Один из самых известных эпизодов, связанных с МЮД, — рекорд по добыче угля, установленный Алексеем Стахановым в 1935 году. Его достижение стало символом трудового подвига и дало начало понятию "стахановец", которое до сих пор используется в русском языке. Название праздника сохранилось и в топонимике: аббревиатура МЮД все еще встречается в названиях улиц (например улица МЮД в Брянске).

В 1958 году День молодежи был учрежден в современном формате. Изначально его праздновали в последнее воскресенье июня. С 1993 года в России датой проведения стало 27 июня, однако для многих этот день так и не стал выходным, поэтому традиция отмечать его в воскресенье сохранялась. В 2023 году формат вновь изменился: 2 мая был подписан указ о переносе праздника на последнюю субботу июня. Инициатива исходила от студентов, которые на встрече с президентом сообщили, что будний день мешает полноценно участвовать в мероприятиях.

Кто считается молодежью в России

По определению ООН, к молодежи относятся люди в возрасте 15–24 лет. По данным международных организаций, на сегодняшний день в мире насчитывается около 1,2 миллиарда молодых людей. В России возрастные рамки шире: от 14 до 35 лет включительно.

Как празднуют День молодых в России: традиции

В советское время День молодежи носил идеологический характер: проводились собрания, трудовые соревнования, спортивные состязания и награждения. После официальной части — танцы. С 1993 акцент сместился на концерты, выставки и творческие выступления. Сегодня в России каждый регион формирует программу по интересам местной молодежи — от фестивалей и концертов до косплея и реконструкций. Также традиционно награждают активистов. Всё чаще празднику придают и социальное значение: организуют благотворительные акции в поддержку детей и медицинских учреждений.

Международный День молодежи: когда отмечают и чем отличается

День молодежи — международное явление: подобные праздники существуют не только в нашей стране, но и во многих других. Также ООН учредила Международный день молодежи 12 августа. Тематика праздника ежегодно определяется заранее и фокусируется на актуальных социальных и экономических вопросах, включая роль работающей молодежи.

Параметр День молодежи в России Международный день молодежи (ООН) Дата Последняя суббота июня 12 августа Год учреждения 1958 (дата обновлена в 2023) 1999 Инициатор создания Государственные органы СССР / России Организация Объединенных Наций Цель Признание роли молодежи, проведение массовых культурных мероприятий Привлечение внимания к глобальным проблемам и правам молодежи Формат Концерты, фестивали, спортивные мероприятия, награждения Просветительские кампании, социальные инициативы Целевая аудитория Молодежь в возрасте от 14 до 35 лет Молодые люди до 24 лет Тематика Зависит от региона Ежегодно определяется глобальная тема (в 2025 году обсуждались местные молодежные действия для целей устойчивого развития)

10 ноября неофициально отмечают Всемирный день молодежи — дата связана с основанием Всемирной федерации демократической молодежи (ВФДМ) в Лондоне. Именно эта организация инициировала проведение Международного фестиваля молодежи и студентов, который проходит в разных странах. В 2017-ом форум принимал Сочи — в нем участвовали более 25 тысяч человек из свыше 60 государств. Каждый день фестиваля был посвящен отдельному региону мира, включая Россию как страну-организатора.

Еще одна дата — 24 апреля, Международный день солидарности молодежи. Он также учрежден ВФДМ в середине XX века. Праздник активно поддерживался СССР, но после распада союза утратил актуальность. Сегодня интерес к этой дате постепенно возвращается.

День молодежи отмечается в разные даты в зависимости от страны.

В Беларуси он приходится на последнее воскресенье июня. В Азербайджане 2 февраля, во Вьетнаме 26 марта, на Тайване 29 марта, в Кыргызстане 10 ноября, в Таджикистане 23 мая. Формат празднования в этих странах схож с российским. В Турции День молодежи и спорта отмечается 19 мая, в программе спортивные соревнования, забеги и авиашоу. В Китае 4 мая проходят массовые мероприятия с участием коммунистической партии. В Замбии 12 марта молодежь участвует в спортивных акциях и экологических инициативах, включая посадку деревьев.

Мероприятия ко Дню молодежи

Программа Дня молодежи в 2026 году обещает быть насыщенной и разнообразной. В Москве мероприятия традиционно проходят в парках "Сокольники", "Зарядье", Лианозовском, Воронцовском, парке имени Баумана и других. Обычно гостей ждут концерты, спектакли, мастер-классы, спортивные соревнования и экскурсии. Для тех, кто интересуется карьерой и бизнесом, предусмотрены встречи с лидерами и представителями власти. В библиотеках и культурных центрах организуют книжные выставки, кинолектории и турниры по настольным играм. Молодым родителям предложат образовательные программы, а для детей подготовят развлекательные и творческие активности. Основной площадкой празднования Санкт-Петербургского Дня молодежи в 2026 будет парк 300-летия Санкт-Петербурга.

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