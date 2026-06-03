Москва3 июнВести.С начала года семь миллионов человек оформили "Пушкинскую карту". С ее помощью клиентам было предоставлено 12 миллионов различных услуг. Об этом в интервью ИС "Вести" рассказала первый заместитель президента – председателя правления ВТБ Ольга Скоробогатова на полях ПМЭФ-2026.
По ее словам, решение по запуску "Пушкинской карты" в соавторстве с банком предоставляет молодежи возможность наслаждаться искусством.
С начала этого года уже семь миллионов клиентов оформили "Пушкинскую карту", и при этом мы смотрим динамику – 12 миллионов услуг были предоставлены с помощью карты: это покупки билетов, посещение музеев и так далее. Огромный интерес. Я считаю, что, конечно, решение государства по запуску "Пушкинской карты" в соавторстве с банком – это огромная возможность для молодежи пользоваться и наслаждаться искусством, быть к этому близким и причастнымсообщила она
С 1 января 2026 года функции оператора программы "Пушкинская карта" перешли от "Почта Банка" к ВТБ.