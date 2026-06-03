Первый зампред ВТБ: с начала года "Пушкинскую карту" оформили 7 млн человек

7 миллионов клиентов ВТБ оформили "Пушкинскую карту" с начала 2026 года Первый зампред ВТБ: с начала года "Пушкинскую карту" оформили 7 млн человек

Москва3 июн Вести.С начала года семь миллионов человек оформили "Пушкинскую карту". С ее помощью клиентам было предоставлено 12 миллионов различных услуг. Об этом в интервью ИС "Вести" рассказала первый заместитель президента – председателя правления ВТБ Ольга Скоробогатова на полях ПМЭФ-2026.

По ее словам, решение по запуску "Пушкинской карты" в соавторстве с банком предоставляет молодежи возможность наслаждаться искусством.

С начала этого года уже семь миллионов клиентов оформили "Пушкинскую карту", и при этом мы смотрим динамику – 12 миллионов услуг были предоставлены с помощью карты: это покупки билетов, посещение музеев и так далее. Огромный интерес. Я считаю, что, конечно, решение государства по запуску "Пушкинской карты" в соавторстве с банком – это огромная возможность для молодежи пользоваться и наслаждаться искусством, быть к этому близким и причастным сообщила она

С 1 января 2026 года функции оператора программы "Пушкинская карта" перешли от "Почта Банка" к ВТБ.