Москва4 мая Вести.ВТБ завершил юридическое присоединение "Почта Банка". Интеграция проходила поэтапно с 2025 года, сообщили в пресс-службе кредитной организации.

На сайте ВТБ отмечается, что все продукты и счета клиентов "Почта Банка" успешно перенесены.

Теперь клиенты ВТБ могут получать услуги в 4,5 тыс. точек обслуживания и 23 тыс. почтовых отделений говорится в сообщении банка

Председатель правления ВТБ Андрей Костин в беседе с ТАСС сообщил, что пользоваться услугами ВТБ клиенты могут онлайн в приложении, в отделениях, через выездных менеджеров и на "Почте России".

По его словам, объединение банков – один из крупнейших интеграционных проектов последних лет.

Мы изменили модель предоставления финансовых услуг в России, убрав разницу между мегаполисом и малым городом. Теперь это единое пространство с равными возможностями для любого жителя страны отметил Костин

Он подчеркнул, что сеть объединенного банка стала крупнейшей в России.

Ранее член правления ВТБ Дмитрий Брейтенбихер рассказал ИС "Вести" о преимуществах для клиентов после интеграции "Почта Банка".