Москва4 маяВести.ВТБ завершил юридическое присоединение "Почта Банка". Интеграция проходила поэтапно с 2025 года, сообщили в пресс-службе кредитной организации.
На сайте ВТБ отмечается, что все продукты и счета клиентов "Почта Банка" успешно перенесены.
Теперь клиенты ВТБ могут получать услуги в 4,5 тыс. точек обслуживания и 23 тыс. почтовых отделенийговорится в сообщении банка
Председатель правления ВТБ Андрей Костин в беседе с ТАСС сообщил, что пользоваться услугами ВТБ клиенты могут онлайн в приложении, в отделениях, через выездных менеджеров и на "Почте России".
По его словам, объединение банков – один из крупнейших интеграционных проектов последних лет.
Мы изменили модель предоставления финансовых услуг в России, убрав разницу между мегаполисом и малым городом. Теперь это единое пространство с равными возможностями для любого жителя страныотметил Костин
Он подчеркнул, что сеть объединенного банка стала крупнейшей в России.
Ранее член правления ВТБ Дмитрий Брейтенбихер рассказал ИС "Вести" о преимуществах для клиентов после интеграции "Почта Банка".