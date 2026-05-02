Москва2 мая Вести.Клиенты "Почта Банка" смогут воспользоваться преимуществами ВТБ, сообщил ИС "Вести" член правления ВТБ Дмитрий Брейтенбихер. Это стало возможным благодаря интеграции "Почта Банка" в структуру ВТБ.

Каждый клиент "Почта Банка" теперь получает возможность использовать весь продуктовый ряд ВТБ. Некоторые услуги для "Почта Банка" не были доступны, такие, как ипотека, автокредит. Клиенты с депозитами получили дополнительное преимущество при переводе своих вкладов в ВТБ. Кроме этого, мы сейчас полностью обновили "ВТБ Онлайн", и клиентам теперь объединенного банка это тоже доступно. Там появились дополнительные разделы "Живи с ВТБ", который позволяет использовать льготы, возможности и скидки не только от непосредственно от ВТБ, но и от наших многочисленных партнеров сказал он

Он подчеркнул, что интеграция позволит сделать доступнее финансовые продукты для граждан.

Для нас важный момент по как раз закрытию таких лакун, финансовых пустынь, чтобы иметь возможность через отделение почты дотянуться до каждого жителя нашей страны. Это носит и отдельную социальную миссию. Для нас такая большая инфраструктура. И вообще вопрос объединения ВТБ и "Почта Банка", и наличие теперь услуг в ВТБ по всей стране, в самых отдаленных районах нашей родины, — это новая классика, потому что теперь и ВТБ, и ВТБ на Почте — это классика добавил Брейтенбихер

Ранее в ВТБ сообщили, что чистая прибыль ВТБ за первый квартал превысила 132 миллиарда рублей.