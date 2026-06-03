Первый зампред ВТБ рассказала о пользе присоединения "Почта Банка" Первый зампред ВТБ Скоробогатова рассказала о пользе присоединения "Почта Банка"

Москва3 июн Вести.Первый заместитель президента – председателя правления ВТБ Ольга Скоробогатова рассказала в интервью ИС "Вести" о пользе присоединения к банку "Почта Банка". По ее словам, в первую очередь это привело к увеличению физической сети ВТБ.

Скоробогатова подчеркнула, что такое сочетание вместе с партнерскими услугами уже создало для ВТБ устойчивую модель роста.

По состоянию на сегодня, мы первый банк в стране с точки зрения нашего присутствия в отделениях и в точках почты после присоединения "Почта Банка". Я должна сказать, что, наверное, мы уникальны в том плане, что у нас четыре варианта взаимодействия с клиентом – это отделение классические, это отделение почты, это курьеры, это цифровой канал сказала Скоробогатова

В начале мая стало известно, что ВТБ завершил юридическое присоединение "Почта Банка". Как сообщалось, интеграция проходила поэтапно с 2025 года.