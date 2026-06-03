Скоробогатова: банки не просто так идут в альянсы, меняется конфигурация системы

Скоробогатова назвала причины создания альянсов в банковском секторе Скоробогатова: банки не просто так идут в альянсы, меняется конфигурация системы

Москва3 июн Вести.В настоящее время банки не просто так идут в альянсы, меняется конфигурация системы. Об этом ИС "Вести" заявила заместитель президента - председателя правления ВТБ Ольга Скоробогатова.

По ее словам, розничный бизнес и финансовая система вступают в новую эру "мега-сложной" конкуренции. Именно поэтому банки все чаще выбирают стратегию альянсов и партнерств, пояснила эксперт.

И мы одни из первых, кто реально объявил о партнерстве с "Магнитом", с Wildberries и с "Яндекс". Потому что меняется конфигурация в целом финансовой системы. И на мой взгляд, если банки не смогут работать с партнерами, как единая экосистема, они очень быстро проиграют … Безусловно, мы рассчитываем выйти на аудиторию более 100 миллионов в целом, предлагая абсолютно разные виды услуг: финансовые, ритейл, который с точки зрения наземного трафика, e-commerce и так далее сказала Скоробогатова

Ранее президент - председатель правления ВТБ Андрей Костин заявил, что Международный экономический форум в Санкт-Петербурге (ПМЭФ) задает вектор развития, и ВТБ планирует подписать на нем свыше 60 соглашений.