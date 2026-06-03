Москва3 июн Вести.ВТБ планирует запустить три детских банка, рассказала ИС "Вести" первый заместитель президента - председателя правления банка Ольга Скоробогатова.

Она объяснила, что у детей разного возраста существуют разные потребности, поэтому ВТБ хочет создать отдельные банки для детей 6-8 лет, 9-12 и 12-14 лет, которые бы соответствовали этим потребностям.

Если говорить о таком сегменте, как дети, мы к сентябрю хотим запустить три детских банка. Вот у всех по одному детскому банку, мы хотим запустить три сказала Скоробогатова

Ранее Скоробогатова рассказала, что присоединение к ВТБ "Почта Банка" привело к увеличению физической сети ВТБ, а также создало для ВТБ устойчивую модель роста.