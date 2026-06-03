ВТБ планирует распространить оплату по QR-коду в 10 странах к концу года Скоробогатова: ВТБ хочет распространить оплату по QR к концу года на 10 стран

Москва3 июн Вести.ВТБ планирует распространить оплату по QR-коду для физических лиц в десяти странах к концу 2026 года. Об этом в интервью ИС "Вести" заявила первый заместитель президента – председателя правления ВТБ Ольга Скоробогатова на полях ПМЭФ-2026.

По ее словам, на сегодняшний день в пяти странах процесс QR-переводов уже внедрен, и к концу года список пополниться еще пятью государствами, куда чаще всего путешествуют россияне.

Мы активно идем в QR-переводы для физических лиц. Это прежде всего страны, куда наши граждане любят и ездят путешествовать. Пять стран мы уже запустили по QR, включая, кстати, Китай и Вьетнам, где QR работает при оплате за товары, услуги или в гостинице. Еще пять стран мы планируем запустить к концу года, и того будет десять сообщила Скоробогатова

Ранее президент - председатель правления ВТБ Андрей Костин заявил, что банк планирует подписать на ПМЭФ свыше 60 соглашений. По его словам, форум в Петербурге – это важнейшее событие в экономической и политической жизни России.