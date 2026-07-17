Москва17 июлВести.Клиенты ВТБ теперь могут расплачиваться в Аргентине с помощью сканирования QR-кодов, следует из сообщения пресс-службы банка.
Аргентина стала первой страной в Латинской Америке, где мы запускаем оплату по QR-коду. Это направление – одно из трех самых востребованных у российских туристов на континенте, интерес к стране только укрепляется результатами футбольной сборной на последних чемпионатах миразаявил вице-президент ВТБ, руководитель департамента продуктов розничного бизнеса Алексей Охорзин
По словам представителя банка, технология совместима почти со всеми форматами QR-кодов в Аргентине. К концу года география сервиса расширится до десяти стран.
Для совершения покупки клиенту нужно просто отсканировать QR-код через приложение "ВТБ Онлайн" и подтвердить платеж. Сумма в рублях спишется со счета и будет автоматически сконвертирована в местную валюту - аргентинские песо.
Ранее глава ВТБ Андрей Костин высказался о перспективах открытия банка в Иране.