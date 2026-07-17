Клиенты ВТБ теперь могут расплачиваться по QR-коду в Аргентине ВТБ запустил в Аргентине оплату по QR-коду

Москва17 июл Вести.Клиенты ВТБ теперь могут расплачиваться в Аргентине с помощью сканирования QR-кодов, следует из сообщения пресс-службы банка.

Аргентина стала первой страной в Латинской Америке, где мы запускаем оплату по QR-коду. Это направление – одно из трех самых востребованных у российских туристов на континенте, интерес к стране только укрепляется результатами футбольной сборной на последних чемпионатах мира заявил вице-президент ВТБ, руководитель департамента продуктов розничного бизнеса Алексей Охорзин

По словам представителя банка, технология совместима почти со всеми форматами QR-кодов в Аргентине. К концу года география сервиса расширится до десяти стран.

Для совершения покупки клиенту нужно просто отсканировать QR-код через приложение "ВТБ Онлайн" и подтвердить платеж. Сумма в рублях спишется со счета и будет автоматически сконвертирована в местную валюту - аргентинские песо.

Ранее глава ВТБ Андрей Костин высказался о перспективах открытия банка в Иране.