Москва28 мая Вести.ВТБ является единственным российским банком, который работает в Казахстане, отметил в комментарии ИС "Вести" президент, председатель правления ВТБ Андрей Костин.

Казахстан наш очень близкий и очень важный в экономическом плане партнер. И поэтому, конечно, это одно из приоритетных направлений развития наших внешнеэкономических отношений, будем работать. Мы единственный банк, который здесь работает, среди России. И встречаем всяческую поддержку со стороны местных органов власти сказал он

Ранее в ВТБ рассказали о планах перехода на оплату по QR-коду в Казахстане. Данная практика, отметил Костин, ранее была успешно реализована в Китае.