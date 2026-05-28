Глава ВТБ Костин рассказал о цели визита в Казахстан ВТБ заинтересован в развитии сотрудничества с казахстанскими партнерами

Москва28 мая Вести.ВТБ заинтересован в расширении сотрудничества с казахстанскими партнерами, заявил президент, председатель правления банка Андрей Костин в интервью ИС "Вести".

Костин в составе российской делегации находится в Казахстане, где президент РФ Владимир Путин совершает государственный визит. Он подчеркнул, что ВТБ остается единственным российским банком, который работает в Казахстане, и намерен развивать свое сотрудничество с партнерами республики.

Мы, конечно, заинтересованы в продвижении здесь интересов наших компаний к сотрудничеству и в привлечении тоже. Ряд крупных проектов в России осуществляется бизнесменами из Казахстана, например, на Баимском месторождении, один из крупнейших, наверное, в нашей стране проектов. Мы тоже там активно участвуем сказал Костин

Глава ВТБ также сообщил, что банк намерен запустить оплату по QR-коду в Казахстане.