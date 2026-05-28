Москва28 маяВести.Следующим этапом цифрового развития в Казахстане станет переход на оплату по QR-коду. Об этом ИС "Вести" заявил президент, председатель правления ВТБ Андрей Костин.
Он пояснил, что ранее ВТБ успешно реализовало данный проект в КНР.
Сейчас развиваем активно цифровые методы разного рода, в том числе и для населения. Поэтому, я думаю, следующий этап все-таки это переход на QR-код. То, что мы сделали в Китае, напримеротметил Костин
Кроме того, планируется дальнейшее развитие сети банкоматов в республике.
И дальше [намерены] развивать сеть наших банкоматов и возможности использования, потому что обмены людьми большие между двумя странами, контакты большие, поэтому будем работать в этом направлениидобавил он
Ранее руководитель центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов рассказал, что Казахстан намерен улучшить собственную экономику в связке с РФ.