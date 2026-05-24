Глава ВТБ Костин рассказал, что приехал в Китай без кошелька

Костин признался, что приехал в Китай без кошелька Глава ВТБ Костин рассказал, что приехал в Китай без кошелька

Москва24 мая Вести.Председатель правления ВТБ Андрей Костин приехал в Китай без кошелька. Об этом он рассказал Павлу Зарубину для информационной службы "Вести".

Костин посетил Пекин в составе российской делегации во главе с президентом РФ Владимиром Путиным.

На вопрос Зарубина, есть ли у главы банка с собой юани, Костин признался, что даже не взял с собой бумажник.

Вы знаете, нету, вообще без кошелька, так что телефоном буду платить сказал Костин

Ранее Костин рассказал, что планирует сам опробовать оплату по QR-коду, которую банк запустил в Китае.