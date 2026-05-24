Москва24 маяВести.Председатель правления ВТБ Андрей Костин приехал в Китай без кошелька. Об этом он рассказал Павлу Зарубину для информационной службы "Вести".
Костин посетил Пекин в составе российской делегации во главе с президентом РФ Владимиром Путиным.
На вопрос Зарубина, есть ли у главы банка с собой юани, Костин признался, что даже не взял с собой бумажник.
Вы знаете, нету, вообще без кошелька, так что телефоном буду платитьсказал Костин
Ранее Костин рассказал, что планирует сам опробовать оплату по QR-коду, которую банк запустил в Китае.