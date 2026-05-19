Бессента не пустили на мероприятие в Китае из-за отсутствия бейджа Daily Beast: глава минфина США Бессент попал в неловкую ситуацию в КНР

Москва19 мая Вести.Министр финансов Соединенных Штатов Скотт Бессент оказался в неловкой ситуации во время визита в Китай – его не пустили на мероприятие из-за отсутствия аккредитационного бейджа. Об этом сообщает портал Daily Beast.

На видео, которое появилось в соцсетях, китайский сотрудник службы безопасности остановил министра финансов США, предположительно, у входа в Большой зал народных собраний в Пекине, указав ему на отсутствие у него необходимого бейджа.

После небольшого разговора помощники передали Бессенту какой-то предмет, после чего служба безопасности пропустила главу минфина в здание говорится в публикации

Ранее член конституционного комитета Совфеда Алексей Пушков отметил, что в КНР поставили на место "излишне самоуверенного" Бессента. "Бессент - не Бессент, ничего не знаем, покажи бэйдж", – с иронией добавил Пушков.