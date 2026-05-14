В Пекине охрана не пропустила в храм вооруженного агента Секретной службы США

Москва14 мая Вести.Сотрудники охраны в Пекине не позволили вооруженному агенту Секретной службы США войти на территорию Храма Неба, который могут посетить американский президент Дональд Трамп и глава КНР Си Цзиньпин. Об этом в четверг проинформировал пресс-пул Белого дома.

Вход пула на территорию храмового комплекса был задержан почти на полчаса сообщили журналисты, сопровождающие американского лидера

По информации представителей прессы, задержка возникла на фоне "продолжительной и напряженной дискуссии" между американской и китайской сторонами после того, как охрана КНР отказалась пропустить в комплекс агента Секретной службы, который сопровождал журналистов, с оружием.

В конечном счете участникам переговоров удалось прийти к компромиссному решению, и журналистский пул был допущен на территорию Храма Неба.