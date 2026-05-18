Москва18 маяВести."Излишне самоуверенного" министра финансов США Скотта Бессента не пустили на мероприятие в Китае из-за отсутствия аккредитационного бейджа. Об этом рассказал глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков.
Он сообщил, что охрана "слегка унизила" Бессента, зря уверенного в своем праве навязывать условия.
Китайцы слегка унизили излишне самоуверенного министра финансов США Скотта Бессента, убежденного в том, что может диктовать условия всему миру, не пустив его на мероприятие в рамках визита [главы Белого дома Дональда] Трампа без аккредитационного бейджанаписал Пушков в своем Telegram-канале
Сенатор отметил, что министру пришлось ждать, пока помощники не "примчались" с бейджем из гостиницы.
Официальный визит Трампа в Китай состоялся с 13 по 15 мая. В рамках поездки прошли его переговоры с председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином.