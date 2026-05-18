Пушков: самоуверенного Бессента не пустили на мероприятие в КНР без бейджа

Москва18 мая Вести."Излишне самоуверенного" министра финансов США Скотта Бессента не пустили на мероприятие в Китае из-за отсутствия аккредитационного бейджа. Об этом рассказал глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков.

Китайцы слегка унизили излишне самоуверенного министра финансов США Скотта Бессента, убежденного в том, что может диктовать условия всему миру, не пустив его на мероприятие в рамках визита [главы Белого дома Дональда] Трампа без аккредитационного бейджа написал Пушков в своем Telegram-канале

Сенатор отметил, что министру пришлось ждать, пока помощники не "примчались" с бейджем из гостиницы.

Официальный визит Трампа в Китай состоялся с 13 по 15 мая. В рамках поездки прошли его переговоры с председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином.