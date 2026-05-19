Москва19 маяВести.Главе Минфина Соединенных Штатов Скотту Бессенту отказали в доступе на мероприятие в Китае из-за отсутствия у него аккредитационного бейджа. Об этом рассказал член конституционного комитета Совфеда Алексей Пушков.
Он отметил, что китайцы "слегка унизили" излишне самоуверенного министра финансов США, убежденного в том, что он может диктовать условия всему миру.
Они [китайцы] не пустили его на мероприятие в рамках визита Трампа без аккредитационного бэджа. Бессент - не Бессент, ничего не знаем, покажи бэджнаписал Пушков в своем Telegram-канале
По его словам, американский министр продолжал стоять в дверях, пока его помощники не принесли бэйдж из гостиницы.
Ранее министр иностранных дел КНР Ван И, подводя итоги визита президента США Дональда Трампа, заявил, что между Пекином и Вашингтоном сохраняются серьезные разногласия и конкуренция, но при этом возможны конструктивные шаги и управление рисками через прямой диалог на высшем уровне.
13-15 мая президент США Дональд Трамп с делегацией посетил Китай с государственным визитом, там состоялись его переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином.