Пушков: в Китае слегка унизили излишне самоуверенного министра финансов США

Москва19 мая Вести.Главе Минфина Соединенных Штатов Скотту Бессенту отказали в доступе на мероприятие в Китае из-за отсутствия у него аккредитационного бейджа. Об этом рассказал член конституционного комитета Совфеда Алексей Пушков.

Он отметил, что китайцы "слегка унизили" излишне самоуверенного министра финансов США, убежденного в том, что он может диктовать условия всему миру.

Они [китайцы] не пустили его на мероприятие в рамках визита Трампа без аккредитационного бэджа​​​. Бессент - не Бессент, ничего не знаем, покажи бэдж написал Пушков в своем Telegram-канале

По его словам, американский министр продолжал стоять в дверях, пока его помощники не принесли бэйдж из гостиницы.

Ранее министр иностранных дел КНР Ван И, подводя итоги визита президента США Дональда Трампа, заявил, что между Пекином и Вашингтоном сохраняются серьезные разногласия и конкуренция, но при этом возможны конструктивные шаги и управление рисками через прямой диалог на высшем уровне.

13-15 мая президент США Дональд Трамп с делегацией посетил Китай с государственным визитом, там состоялись его переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином.