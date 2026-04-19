Бессента призвали уволить за обман с санкциями против российской нефти Эксперт Дэвис: глава минфина США Бессент должен уйти после лжи о нефти РФ

Москва19 апр Вести.Американский военный эксперт, подполковник армии в отставке Дэниел Дэвис потребовал отставки министра финансов Скотта Бессента, обвинив того в невыполнении публичного обещания по санкциям против российской нефти. Свою позицию Дэвис изложил в эфире собственного YouTube-канала.

Поводом для резкой критики стало противоречие между словами и действиями главы американского казначейства. В среду Бессент на брифинге в Белом доме заявил, что Вашингтон не намерен продлевать генеральные лицензии на покупку российской и иранской нефти. Однако уже через два дня минфин выпустил новый документ, разрешающий операции по продаже, доставке и разгрузке нефти и нефтепродуктов из России, загруженных на танкеры до 17 апреля. Лицензия будет действовать до 16 мая.

Всего через два дня после того, как министр финансов Бессент заявил, что США не вернут отмену санкций (против России - прим. ред.), мы отменяем их. Так что, серьезно, что мы вообще делаем? Почему он еще не уволен? возмутился Дэвис

По оценке отставного подполковника, подобные действия главы финансового ведомства превратили Соединенные Штаты в объект насмешек: сначала последовал публичный отказ, а затем - выдача нового разрешения на покупку российского сырья.

Что происходит? Кто-то понимает, что мы движемся не в том направлении? Пока цены растут и происходит вся эта чепуха на фоне противоречивой информации о нефти посетовал Дэвис

Новая генеральная лицензия фактически повторяет механизм, который Вашингтон уже дважды применял ранее. В марте власти США, стремясь сбить нефтяные котировки, взлетевшие на фоне военного конфликта с Ираном, вывели из-под рестрикций российскую нефть и нефтепродукты, погруженные на суда до 12 марта. Действие того разрешения истекло 11 апреля. При этом снятие запрета не распространяется на транзакции и деятельность, связанные с Тегераном, а также с товарами и услугами иранского происхождения.