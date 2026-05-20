Дерипаска не смог ответить на вопрос, сколько миллиардов "увезет" из Китая

Москва20 мая Вести.Предприниматель Олег Дерипаска, прибывший в Китай в составе официальной делегации России, затруднился ответить на вопрос журналистов, сколько миллиардов он "увезет" из Китая благодаря заключенным в стране сделкам.

Он отметил, что главное для него - не сумма контрактов, а суть проектов, которыми РФ, КНР и другие страны будут совместно заниматься.

Дело не в миллиардах, дело в тех проектах, которые можно будет совместно делать. И не только в Китае, и не только в России, но и в третьих странах цитирует Дерипаску издание "Коммерсант"

Вице-премьер России Денис Мантуров в свою очередь уточнил, что речь в данном случае идет о "десятках миллиардов долларов".

Дерипаска прибыл в Китай 19 мая в составе делегации, возглавляемой президентом России Владимиром Путиным. В ходе официального визита российский лидер провел переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином, а также встретился с главой Госсовета Китая Ли Цяном.