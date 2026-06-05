Москва5 июн Вести.Президент - председатель правления ВТБ Андрей Костин заявил ИС "Вести", что видит реальный интерес в инвестициях Китая в РФ.

По его словам, Пекин для Москвы – важнейший партнер.

Я сейчас вижу реальный интерес китайского бизнеса в инвестиции в России. И понятно почему, они нам много продают автомобилей, но они сейчас говорят, что продавать, давайте лучше будем делать здесь. То есть в этом плане мы видим, что инвестиции как бы назревают, они, мне кажется, уже даже в этом году можно ожидать довольно больших инвестиций в разные отрасли, потому что это как бы уже созрело у них