Дмитриев заявил о планах РФ по усилению партнерства с Китаем Дмитриев: РФ будет только усиливать партнерство с Китаем

Москва5 июн Вести.Президент РФ Владимир Путин дал четкие указания усиливать партнерство с Китаем, поэтому сейчас идет работа над выполнением этой задачи. Об этом ИС "Вести" рассказал глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев на полях ПМЭФ.

Он назвал Китай ключевым стратегическим партнером России.

Мы подписали уже много соглашений с Китаем буквально вчера, подписываем сегодня. Это и совместная работа в сфере высоких технологий, и мы будем вместе с ними строить фармкластер в Алтайском крае. Очень разнообразная работа. Как вы знаете, у нас более 60 инвестиций с Китаем, и Китай – стратегический партнер для России. Поэтому здесь присутствуют сотни китайских предпринимателей, представителей государства. Китай – безусловно, ключевой стратегический партнер России. И президент дает нам очень четкие указания усиливать партнерство с Китаем. И мы это, безусловно, будем делать рассказал глава РФПИ

Ранее Дмитриев высоко оценил экономические связи РФ и стран Ближнего Востока. Он отметил, что они будут развиваться, несмотря на отношения Москвы и Вашингтона.