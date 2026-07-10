Россияне начали оплачивать покупки в Индонезии через "Сбер" по QR-коду "Сбер" предоставил клиентам возможность оплаты по QR-коду в Индонезии

Москва10 июл Вести."Сбер" запустил оплату покупок по единому национальному стандарту QR-кодов в Индонезии – QRIS – в приложении "Сбербанк онлайн". Об этом сообщила пресс-служба кредитной организации.

Уточняется, что QR-платежи принимаются более чем в 40 миллионах торговых точек по всей территории Индонезии. Для этого необходимо открыть приложение "Сбербанк онлайн" и отсканировать QR-код стандарта QRIS. При оплате на экране приложения отображается сумма как в индонезийских рупиях, так и в российских рублях.

Индонезия стала 13-й страной, где клиенты "Сбера" могут пользоваться оплатой по QR-коду, отметили в банке.

Страны Азии остаются наиболее популярным направлением для оплаты по QR-кодам среди россиян. Это связано с массовым распространением QR-платежей и большим туристическим потоком подчеркнули в кредитной организации

Помимо Индонезии, оплата по QR-коду также доступна клиентам "Сбера" в Таиланде, Вьетнаме и на Филиппинах.

Накануне стало известно, что "Сбер" запустил крупнейший в России сервис поиска автозаправочных станций (АЗС) на основе больших данных и искусственного интеллекта (ИИ). Сервис охватывает 23 тысячи АЗС по всей стране. В его основе лежит обезличенная информация о покупках более 100 миллионов клиентов "Сбера". Банк ежедневно получает миллионы сигналов о покупках топлива, что позволяет формировать полную и актуальную картину работы автозаправочных станций.